Do roubo à venda online: Quadrilha se especializa em assaltos a motos de luxo

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou hoje uma operação contra organização criminosa especializada em roubos de motocicletas de luxo e fraudes tecnológicas. A ação foi conduzida pela 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos (Divecar), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

A operação visa cumprir 39 mandados judiciais relacionados a crimes tributários, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com a atuação de mais de 100 policiais civis distribuídos em aproximadamente 50 equipes, operando simultaneamente em várias regiões da capital paulista e de Francisco Morato, região metropolitana.

Denominada Orbis Clausu, o nome da operação, em latim, significa mundo fechado e faz referência à forma como a quadrilha estruturava um circuito restrito e clandestino de crimes. Conforme as investigações, o grupo criminoso estava envolvido em roubos de motocicletas, comercialização ilegal de peças na internet e também fraudes no transporte público por meio da clonagem e falsificação de bilhetes eletrônicos.