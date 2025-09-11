Rubio diz que EUA responderão adequadamente após condenação de Bolsonaro

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou nesta quinta-feira, dia 11, que os Estados Unidos responderão adequadamente a "essa caça às bruxas", uma referência à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF). "As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro", escreveu Rubio na rede X.

O chefe da diplomacia americana usou a mesma expressão "caça às bruxas" já empregada antes por Trump e pelo Departamento de Estado para se referir à ação penal sobre a tentativa de golpe no Brasil. Minutos antes de Rubio, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que estava surpreso com o resultado do julgamento e comparou a situação de Bolsonaro à dele próprio. Trump foi processado por causa da invasão no Capitólio em 6 de janeiro de 2021, mas não chegou a ser julgado pela insurreição.

A Suprema Corte americana garantiu imunidade parcial a ele, exceto a atos não oficiais. As quatro ações - por conspiração e obstrução - foram retiradas pela acusação após sua eleição em novembro de 2024 por causa do impedimento de processar um presidente no exercício do cargo.