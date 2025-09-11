Silenciados por Fux, ministros devem usar sessão de condenação de Bolsonaro para rebater colega

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux escancarou um acordo feito nos bastidores da Primeira Turma para que não houvesse interrupções durante os votos e ainda o fez criando rusgas com os colegas ao repreender Flávio Dino. A mensagem foi recebida sem ruídos pelos seus pares, que permaneceram impassíveis na sessão de quarta-feira, 10, quando Fux esgarçou ainda mais as relações na Turma ao votar por mais de 12 horas.

Nesta quinta-feira, 11, quando deve sair a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus, não deve haver o mesmo silêncio. Primeira a votar nesta quinta-feira, Cármen Lúcia cochichou diversas vezes ao pé de ouvido com Alexandre de Moraes, que não escondia em seu semblante a contrariedade com a postura do colega. Advogados dos réus e um servidor com trânsito amplo entre os ministros relataram ter a expectativa de que a cordialidade silenciosa da última sessão dê lugar a uma demarcação de divergências em alto e bom som.

Dino foi mais irrequieto que os demais colegas e fez um breve comentário durante o voto de Fux - ponderação essa que nem chegou a ser vista como uma violação do voto de silêncio imposto pelo par que se senta ao seu lado, mas sim uma provocação demonstrando sua profunda discordância com a postura do magistrado.