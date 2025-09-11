Sindirações: produção de ração atinge 43,4 milhões de t no 1º semestre (+ 2,2%)

São Paulo, 11 - O setor de alimentação animal no Brasil apresentou um crescimento de 2,2% em volume no primeiro semestre de 2025, em comparação com igual período de 2024, atingindo uma produção de 43,4 milhões de toneladas de rações e concentrados. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações), em nota, este avanço ressalta a resiliência da indústria, apesar de enfrentar desafios sanitários e comerciais.Para o CEO do Sindirações, Ariovaldo Zani, o avanço se deu pela capacidade de superação da cadeia produtiva de proteína animal, com crescimento na produção e diversificação dos mercados. A avicultura de corte, por exemplo, consumiu 18,9 milhões de toneladas de rações, embora restrições nas exportações devido à influenza aviária tenham prejudicado o setor, que representou um "crescimento tímido", conforme Zani.Já a avicultura de postura registrou um aumento de 3,3% no alojamento de poedeiras comerciais, elevando a demanda por rações para 3,7 milhões de toneladas.Na suinocultura, a produção de rações totalizou 10,6 milhões de toneladas, respaldada pelo crescimento das demandas interna e externa. O setor leiteiro, por sua vez, viu um aumento de 6,1% na captação formal de leite, impulsionando o consumo de rações para vacas em lactação. Na bovinocultura de corte, as exportações cresceram, mas a produção intensiva enfrentou margens mais restritas, resultando em 2,75 milhões de toneladas de rações produzidas para o segmento.A aquicultura também foi desafiada por condições climáticas e de mercado, com uma demanda de 892 mil toneladas de rações. Estratégias de adaptação foram adotadas na carcinicultura para mitigar perdas, enquanto o segmento de alimentos para animais de companhia se destacou, representando 53,5% do faturamento geral do setor, com uma produção de cerca de 2 milhões de toneladas de alimentos para cães e gatos no primeiro semestre de 2025.*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.