STF: 1ª Turma condena Braga Netto a 26 anos, sendo 24 anos de reclusão e 2 meses de detenção

"O réu merece maior reprovação. Sua atuação na organização criminosa é reforçada pelos contatos e conhecimentos e até a relação de hierarquia e disciplina que tinha com o planejamento operacional", completou.

Os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam o relator, Alexandre de Moraes, para fixar a pena em 26 anos.

Inicialmente, Moraes havia fixado a pena em 26 anos e 6 meses. Zanin fez a sugestão de reduzir para 26 anos, o que foi acatado pelo relator. A ministra Cármen Lúcia também acompanhou Moraes. O ministro Flávio Dino disse que seu cálculo inicial era de 30 anos, 2 meses e 15 dias, mas também acompanhou a pena de 26 anos.

Ao explicar porque a pena mais alta, Dino disse que "nem a ditadura militar ousou tanto", ao planejar a morte de um ministro do Supremo.

Luiz Fux votou apenas na pena pelo crime de abolição violenta do Estado de direito e votou por uma pena de 7 anos.

Braga Netto terá de cumprir a pena em regime fechado. No cálculo total, serão 24 anos de reclusão e 2 anos de detenção. O ex-ministro da Casa Civil e da Defesa também terá de pagar uma multa equivalente a 100 dias multa, sendo cada dia multa igual a um salário mínimo.