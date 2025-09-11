Suspeito de matar professor universitário no Ipiranga é preso

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quarta-feira, 10, um homem de 18 anos suspeito de envolvimento no assassinato do professor Mario Eugênio Longato, 66, vítima de um latrocínio no Ipiranga, bairro da zona sul da cidade, na madrugada da última sexta-feira, 5.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), o rapaz foi detido por agentes da 1.ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (DISCCPAT), vinculada ao Deic, o Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil. A prisão é temporária. Como o suspeito não foi identificado, não foi possível localizar a sua defesa.

Motocicletas, capacetes e roupas usados no crime foram apreendidos em um dos endereços vistoriados. E um adolescente também foi apreendido e encaminhado para uma unidade especializada. A pasta não detalhou onde a dupla foi capturada. "As investigações prosseguem para a conclusão do inquérito policial", afirmou a secretaria.