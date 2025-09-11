Trump diz estar surpreso com resultado do julgamento de Bolsonaro no STF

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que achou "muito surpreendente" a condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"Assisti ao julgamento, conheço-o muito bem. Como líder estrangeiro, acho que ele era um bom presidente", disse a repórteres. "É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram", acrescentou.

Segundo Trump, Bolsonaro é um bom homem e ele não via isso acontecendo. O republicano não respondeu se acrescentaria mais sanções ao Brasil.