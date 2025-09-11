Turista argentino é encontrado morto no Rio; polícia investiga golpe do 'Boa noite, Cinderela'

As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), e o desaparecimento dele, constatado desde domingo, 7, vinha sendo investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).

Ao jornal La Nación, da Argentina, os filhos do argentino alegam que o pai foi vítima de sequestro e que "movimentações suspeitas" começaram a ser feitas nas contas bancárias de Alejandro. "Entendo que tenha sido um sequestro, porque, às 2h da manhã de segunda-feira, ocorreram movimentações financeiras, mudanças de senhas, transações e, às 7h, foi tirada uma foto com um celular, que depois foi enviada para o Google Fotos", disse Alan, um dos filhos de Ainsworth.

A Polícia Civil afirma que a Delegacia de Homicídios da Capital segue em diligências para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.

Caso recente

No mês passado, três mulheres tiveram a prisão decretada pela Justiça acusadas de dopar e roubar dois turistas ingleses, no início de agosto. As vítimas foram encontradas desorientadas na praia de Ipanema e socorridas por um entregador de pão.

Segundo a polícia, eles perderam dois celulares e 2 mil libras (cerca de R$ 15 mil) e ficaram desorientados depois de beber caipirinhas misturadas com produtos químicos oferecidos por três mulheres. As suspeitas foram identificadas e denunciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.