Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 34,6%, afirma Sabesp

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 10 e 11 de setembro. O volume total caiu de 34,8% (677,71 hectômetros cúbicos) para 34,6% (672,65 hm3), refletindo uma redução de 0,2 ponto porcentual.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em 11 de setembro daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 10,3% do volume total.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume, com exceção de Rio Claro, que se manteve estável em 21,8%. O Sistema Cantareira passou de 32,3% para 32%, com uma diminuição em hm3 de 317,22 para 314,63. O Alto Tietê reduziu de 27,6% para 27,4%, com a capacidade passando de 154,82 hm3 para 153,72 hm3.