BCR prevê safra recorde de milho na Argentina em 2025/26 e menor área de soja

São Paulo, 12 - A Bolsa de Comércio de Rosário (BCR) projetou nesta semana um volume de produção recorde de milho na Argentina em 2025/26, com maior intenção de plantio. Enquanto isso, a área plantada com soja deve cair em relação ao registrado em 2024.Segundo a BCR, a intenção de semeadura de milho aponta para uma recuperação significativa, com aumento de 16,8% na área, estimada em 9,7 milhões de hectares (ante 8,3 milhões de hectares no ciclo anterior). Caso se confirmem condições de chuvas normais, a produção poderá atingir 61 milhões de toneladas, superando em 8,5 milhões de toneladas o recorde anterior, de acordo com a bolsa.Para o milho de 2024/25, ajustes nos dados finais de colheita elevaram a produção estimada de 48,5 milhões para 50 milhões de toneladas, apontou a instituição. A área colhida para grão ficou em 7 milhões de hectares e o rendimento médio nacional foi revisado de 6.920 para 7.130 quilos por hectare.Entretanto, para a soja, a área plantada deve recuar 1,35 milhão de hectares na nova safra, para 16,4 milhões de hectares, uma queda de 7% ante a temporada anterior, segundo a BCR. Se confirmada a área, a produção pode alcançar 47 milhões de toneladas. "Após o problema da cigarrinha-do-milho e sua influência sobre a produção de milho no ano passado, a soja volta a apresentar a tendência já registrada nos últimos anos, de retração da área plantada", disse em nota. "Há 11 e 12 anos, a soja atingia picos superiores a 20 milhões de hectares", destacou.Quanto ao trigo, a Bolsa de Comércio de Rosário relatou que a safra 2025/26 enfrenta um cenário de fortes chuvas desde julho, com efeitos distintos entre regiões. Ainda assim, a bolsa aponta que o potencial de produção pode superar 20 milhões de toneladas, a depender do regime de chuvas.*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado