Carlos Bolsonaro ironiza Mauro Cid após condenação no STF: 'Parabéns'

Um dia depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) voltou suas críticas para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, delator no caso .

Na manhã desta sexta-feira, 12, Carlos publicou em tom de ironia: "Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid!". A mensagem foi fixada em seu perfil oficial no X (antigo Twitter).

Cid, como Bolsonaro e outros seis réus, integrou o "núcleo crucial" ou "central" da tentativa de golpe de Estado. Apesar de ter sido condenado pelos cinco crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-ajudante recebeu a pena mais branda entre os réus devido ao acordo de delação: dois anos em regime aberto.