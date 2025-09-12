EarthDaily: previsão de chuvas na 2ª quinzena favorece plantio de soja em MT

São Paulo, 12 - As chuvas esperadas para a segunda quinzena de setembro podem melhorar as condições para o plantio de soja da safra 2025/26 em Mato Grosso, segundo nota divulgada pela EarthDaily, empresa que monitora áreas agrícolas usando dados de satélite. Os modelos climáticos ECMWF e GFS preveem mudanças no clima, favorecendo a umidade do solo no Estado, acrescenta.Atualmente, Mato Grosso enfrenta condições críticas, com pouca chuva nas últimas semanas e umidade do solo em um dos níveis mais baixos dos últimos 30 anos. As altas temperaturas, que superaram 40ºC, têm agravado a situação, aumentando a evapotranspiração, relata a empresa.Conforme o analista de cultura da EarthDaily, Felippe Reis, se confirmadas, as chuvas devem chegar antes do esperado em comparação a 2024 e alinhadas ao padrão de 2022. "No entanto, há divergência sobre a intensidade das chuvas, com o modelo ECMWF prevendo precipitações acima da média em algumas áreas e o GFS prevendo chuvas mais restritas."Além de Mato Grosso, chuvas significativas são esperadas em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e partes do Nordeste. Em Goiás e no Sul do País, as condições de umidade do solo são favoráveis, permitindo que os produtores avancem com o plantio. No Paraná, porém, a região norte enfrenta umidade abaixo da média, potencialmente adiando a semeadura.Ambos os modelos indicam temperaturas acima da média no Centro-Oeste, Nordeste e Sul, o que pode dificultar a recuperação da umidade em áreas mais secas.*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado