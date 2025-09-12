Fim de semana em SP deve ter clima mais frio, aponta previsão

Litoral e interior paulista

De acordo com a Climatempo, a circulação dos ventos associados a essa massa de ar polar mantém o tempo instável e com maior quantidade de nuvens no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, na região Sudeste do País, ao longo desta sexta-feira.

"Entre o litoral sul paulista e a região metropolitana do Rio, a chuva pode engrossar e vir mais forte em alguns momentos. Na capital paulista, a sexta-feira termina com temperaturas mais baixas e possibilidade de chuva entre a noite e a madrugada seguinte", avalia a empresa de meteorologia.

Ainda segundo a Climatempo, em áreas do interior de São Paulo, a entrada de ventos mais frescos vindos do oceano deve provocar ligeiro declínio nas temperaturas. Também há possibilidade nesta sexta-feira de registro de algumas pancadas isoladas.

"Já entre o norte e noroeste paulista, assim como no triângulo mineiro, o cenário é de atenção ainda para o calor, que permanece intenso durante a tarde, com índices de umidade abaixo dos 12%", alerta a empresa de Meteorologia.

Na quinta-feira, 11, por causa do período de seca que atinge o Estado, cidades de São Paulo estiveram sob índices alarmantes de baixa umidade relativa do ar.