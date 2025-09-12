Funcionária é vítima de racismo no 1º dia de trabalho em farmácia de SP

As ofensas racistas entram dentro de um processo trabalhista que a jovem moveu, em 2022, contra a rede de drogarias sobre horas extras e intervalo de descanso que não era respeitado, mas ela aceitou, por orientação da defesa, incluir pedido de danos morais em razão do ato de preconceito.

Por meio das redes sociais, o Conselho Federal de Farmácia (CFF) disse nesta terça-feira, 12, que repudia com veemência qualquer ato de racismo ou preconceito no ambiente de trabalho farmacêutico.

"Somente agora, sete anos depois, a vítima publicou em suas redes sociais o vídeo registrado na época. Nas imagens, a própria pessoa responsável pelas ofensas grava Noemi se apresentando à equipe. Logo em seguida, dispara palavras cruéis: Tá escurecendo a nossa loja? Acabou a cota, tá, gente? Negrinho não entra mais. O sorriso de Noemi se apaga imediatamente diante da humilhação", descreve o CFF.

O presidente do CFF, Walter Jorge João, destaca que racismo é crime e deve ser denunciado, e afirma que o conselho continuará apoiando medidas para proteger trabalhadores e trabalhadoras contra qualquer forma de discriminação. "Nossa resposta é clara: não aceitaremos injustiça ou desrespeito em nenhuma circunstância", disse João.

Veja na íntegra o posicionamento da farmacêutica:

"Lamentamos profundamente o episódio que ocorreu em 2018. Reiteramos o compromisso da RD Saúde com o respeito, a diversidade e a inclusão. Nossa empresa não compactua com nenhum tipo de discriminação. Diversidade e respeito são valores primordiais.