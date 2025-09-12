Juiz condena delegado de polícia a 19 anos de prisão por exigir propinas em cidade do MA

A Justiça do Maranhão condenou o delegado de Polícia Civil Alexsandro de Oliveira Passos a 19 anos, seis meses e 28 dias de reclusão pelos crimes de concussão - extorsão praticada por servidor público - e peculato. Durante quase um ano e meio - segundo a acusação -, entre 2015 e abril de 2016, período em que exerceu a titularidade da delegacia de Morros, ele teria instalado na cidade um esquema de corrupção para exigir propinas de comerciantes e moradores. Para "permitir" o funcionamento de bares, a taxa era de R$ 20 mensais; festas eram liberadas a R$ 160, segundo o Ministério Público.

Na ação, o delegado negou a cobrança de propinas. Ele alegou que usava o dinheiro para fazer a manutenção da Delegacia de Morros, município com cerca de 19 mil habitantes situado a 100 quilômetros da capital São Luís.

A reportagem apurou que ele vai recorrer da sentença.