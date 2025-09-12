Linha 4-Amarela segue com funcionamento parcial pelo quarto dia

A Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo permanece nesta sexta-feira, 12, com funcionamento parcial por uma única via entre as estações Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi com maiores intervalos entre os trens. Ainda não há expectativa para a normalização do sistema, após registro de descarrilamento na manhã de terça-feira, 9.

A ViaQuatro, que administra a via, informa que a operação permanece em via singela neste trecho, sem restrição de velocidade, com intervalos regulares para o horário neste início de operação.

"Nos horários de pico, os intervalos entre os trens no trecho Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi ficarão em aproximadamente 5 minutos e, no restante da linha, entre São Paulo - Morumbi e Luz, intervalos de aproximadamente 2 minutos e meio", afirma a concessionária.