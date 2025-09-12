Lula se reúne com ministros no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir na sexta-feira, 12, com ministros no Palácio da Alvorada. Às 9h, o chefe do Executivo recebe o chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Marco Aurélio Marcola.

Às 11h, Lula tem reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana, com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro.

O presidente ainda deve se encontrar com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, às 15h. Este deve ser o último compromisso oficial do dia, conforme a agenda do Executivo.