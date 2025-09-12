Supremo condena Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por tramar golpe

"Não houve mera expressão de opiniões controversas, mas um concerto de ações voltadas à permanência no poder. Primeiro, por meio da tentativa frustrada de coatar a livre atuação do Poder Judiciário e de interferir nas eleições. Depois, por meio de atos de força que viabilizassem como estopim a deflagração de uma resposta institucional armada com apoio das Forças Armadas e manutenção do grupo no poder", defendeu Zanin.

DEPUTADO. Todos os réus - exceto Ramagem - foram condenados pelos cinco crimes relacionados na acusação formal. Em relação ao deputado do PL, o processamento da denúncia dos crimes associados ao 8 de Janeiro (deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União) estão suspensos, porque ocorreram após a diplomação dele no Congresso. Após condenar Ramagem a 16 anos de prisão, o STF declarou a perda do mandato do parlamentar. O voto de Moraes foi acompanhado por Dino, Cármen Lúcia e Zanin. Agora, a Câmara será notificada para sustar o mandato.

Primeira a se manifestar ontem, depois da divergência aberta pelo ministro Luiz Fux em voto de mais de 12 horas proferido anteontem, Cármen Lúcia afirmou que o julgamento do ex-presidente dos outros réus é "quase um encontro do Brasil com o seu passado, com seu presente e com o seu futuro".

DIFERENCIAL. Antes de iniciar a leitura do voto, a ministra fez um discurso sobre a importância do processo para a democracia. "Talvez o diferencial mais candente desta ação penal seja, além do ineditismo do tipo penal a ser aplicado, a circunstância de estarmos a afirmar que a lei é para ser aplicada igualmente para todos", disse Cármen Lúcia.

Sem mencionar Fux, que defendeu que "não compete ao STF realizar um juízo político do que é bom ou ruim", a ministra afirmou que o STF tem o "compromisso" de dar uma resposta à sociedade. "Não há que se inventar normas ad hoc para punir golpistas. Isso também seria autoritarismo e, portanto, uma afronta ao estado democrático de direito. Mas, no Brasil, o que estamos tentando fazer é valer a norma vigente."

Com esse posicionamento, Cármen Lúcia se alinhou ao relator, Moraes, que descartou a "impunidade" como alternativa para a pacificação do País, e a Dino, para quem os crimes contra a democracia não são sujeitos a anistia.