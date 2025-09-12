Vendas de milho da nova safra dos EUA estabelecem recorde, revela USDA

São Paulo, 12 - As vendas pendentes de milho dos Estados Unidos para entrega no ano comercial 2025/26 somavam 21,17 milhões de toneladas em 28 de agosto, de acordo com dados do Departamento de Agricultura do país (USDA). O volume representa aumento de 86% ante igual período do ano passado e é quase o dobro da média de três anos para o período. É também o maior volume já registrado antes do início de um novo ano comercial. O ano comercial para o milho e a soja começa em 1º de setembro. Vendas pendentes são vendas acordadas mas que ainda não foram embarcadas.Em contrapartida, as vendas pendentes de soja para 2025/26 estavam em cerca de 8 milhões de toneladas em 28 de agosto. O volume representa queda de 32% na comparação anual, de 50% ante a média de três anos e o nível mais baixo antes do início de um ano comercial desde 2019. A China, que foi o maior comprador de soja dos EUA em 2024/25, ainda não adquiriu soja da nova safra do país.