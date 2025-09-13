Lula acompanha mutirão de saúde que prevê 29 mil atendimentos em hospitais da rede EBSERH

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deu início há pouco a um evento de visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Hospital Universitário de Brasília (HUB), para acompanhar um dia de mutirão de atendimento à população realizado pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Saúde. Também estão presentes os ministros Camilo Santana (Educação) e o presidente da EBSERH, Arthur Chioro.

No início do evento, Padilha exibiu um vídeo institucional. A visita conta com uma transmissão online de outros cinco hospitais que realizam o mutirão, em Belo Horizonte (MG), São Luís (MA), Belém (PA), Goiânia (GO) e Curitiba (PR).

A ação é intitulada "EBSERH em Ação - Agora Tem Especialistas" e ocorre em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, no que o governo chama de Dia E. A iniciativa é promovida em 45 hospitais universitários federais da rede EBSERH, com o envolvimento de graduandos e residentes.