Polícia encontra carro de homens desaparecidos no PR enterrado com marcas de sangue e tiro

A Polícia Militar Ambiental do Paraná encontrou nesta sexta-feira, 12, o carro usado por quatro homens de São Paulo que desapareceram há um cerca de um mês. Eles sumiram depois de cobrarem uma dívida em uma fazenda no município de Icaraíma, na região sudoeste do Estado. O veículo estava enterrado e tinha marcas de disparo de arma de fogo e sangue.

De acordo com as Polícias Militar e Civil, o carro estava enterrado em uma área de mata, a cerca de 9 quilômetros da fazenda onde se suspeita que ocorreu o crime. O veículo é um Fiat Toro branco. Embora os policiais tenham achado vestígios no carro, não encontraram nenhum corpo.

O caso é investigado como homicídio, e uma das hipóteses é de que o grupo tenha sido executado por dois dos possíveis devedores cobrados, Antonio Buscariollo, 66 anos, e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, 22, que são pai e filho. A reportagem tentou contato com a defesa dos dois, mas não recebeu resposta.