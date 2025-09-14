Após procedimento médico, Bolsonaro chega a condomínio, onde cumpre prisão domiciliar

Uma tomografia de tórax também detectou imagens residuais de um quadro de pneumonia recente por broncoaspiração.

Ele deixou à unidade médica escoltado por policiais e não interagiu verbalmente com apoiadores no local, apenas deu sorrisos discretos.

É a primeira saída do ex-presidente após a condenação por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro estava acompanhado por dois de seus filhos, os vereadores Carlos e Renan Bolsonaro, que atuam nas Câmaras do Rio de Janeiro e de Balneário Camboriú (SC), respectivamente. Nenhum dos três conversou com a imprensa.

A saída foi tumultuada por gritos de apoiadores. Eles chamaram o ex-presidente de "mito" e entoaram: "Volta presidente".

O deslocamento até o hospital foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Bolsonaro foi escoltado por policiais penais do Distrito Federal.