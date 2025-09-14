Deputado Hélio Lopes (PL-RJ): espero que anistia seja pautada ainda nesta semana

O deputado Hélio Lopes (PL-RJ), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou neste domingo que espera que a anistia seja pautada na Câmara ainda nesta semana. Lopes enfatizou que não faz parte da liderança, mas disse que União e PP têm demonstrado que querem colocar a anistia em pauta.

A declaração foi dada há pouco, quando o deputado chegou ao hospital DF Star em Brasília, onde Bolsonaro está para realizar um procedimento dermatológico. Lopes não entrou nas dependências do hospital. Ele somente se juntou a um grupo de apoiadores do ex-presidente que o aguarda na saída do hospital.

O deputado também disse que o voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), na semana passada mostrou "quem está certo e quem está errado". Fux foi o único ministro da 1ª Turma do Supremo a votar pela absolvição de Bolsonaro. O ex-presidente foi condenado por maioria a 27 anos e 3 meses de prisão por comandar uma tentativa de golpe de Estado.