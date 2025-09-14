Juiz vê 'poderoso grupo criminoso' e decreta preventiva de 8 por golpe hacker em bancos

Ao manter as prisões, o juiz plantonista Caio José Bovino Greggio apontou risco de "reiteração criminosa" se os suspeitos fossem colocados em liberdade.

"As figuras delitivas apuradas reclamam o uso de uma estrutura eletrônica sofisticada para sua consumação, circunstância que evidencia, em uma análise preliminar, que os investigados fazem da prática de crimes patrimoniais o seu 'modus vivendi'", argumentou o magistrado.

A audiência de custódia serve para o juiz analisar se a prisão foi legal e se não houve violência policial ou outras violações aos direitos do preso.

A decisão afirma que os suspeitos fazem parte de "um poderoso grupo criminoso com organização profissional" que teria causado prejuízos milionários a instituições financeiras, inclusive entidades públicas, circunstância que, na avaliação do juiz, "aumenta sobremaneira o nível de desvalor ético-jurídico da conduta dos increpados considerado o elevado prejuízo causado às referidas instituições".

"Sendo os responsáveis, em tese, pela subtração de recursos do Arranjo de Pagamento Instantâneo, mediante acesso indevido a conta PI mantidas por instituições financeiras do Banco Central", diz um trecho da decisão.

O juiz também autorizou a Polícia Federal a periciar os computadores e celulares apreendidos com o grupo. O acesso é imediato para evitar perda de conteúdos.