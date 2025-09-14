Nestlé diz que incêndio em fábrica não teve feridos e que operação não foi impactada

A Nestlé informou neste domingo, 14, que não houve vítimas tampouco necessidade de evacuar a fábrica localizada em Araras, no interior de São Paulo, atingida por um incêndio no período da tarde. Conforme nota da companhia enviada ao Estadão, não houve impacto na operação da fábrica, já que o equipamento afetado está localizado na área externa da empresa.

De acordo com reportagem do Estadão veiculada mais cedo e com base em confirmação pelo Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 16 horas e já foi contido.

O fogo atingiu uma esteira de transporte de cavaco de madeira, que alimenta uma caldeira da fábrica. Cinco viaturas foram acionadas.