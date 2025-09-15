BP Bioenergy bate recorde do Tiplam com embarque de açúcar ao Oriente Médio

São Paulo, 15 - A BP Bioenergy realizou em agosto seu maior embarque de açúcar VHP pelo Terminal Integrador Luiz Antônio de Mesquita (Tiplam), operado pela VLI, na Baixada Santista. Foram carregadas 82.840 toneladas do produto com destino ao Oriente Médio, no maior embarque já registrado no terminal.O resultado foi possível após a ampliação do calado do Tiplam, que passou de 13,35 metros para 14,10 metros, permitindo a atracação de embarcações de maior porte. O navio MV Sasebo Glory, o maior a operar no local, recebeu a carga da BP Bioenergy.O terminal, responsável por cerca de 25% do volume de açúcar exportado em Santos, vem registrando recordes operacionais desde a conclusão das obras de dragagem no primeiro semestre. Em julho, a VLI também bateu a marca de maior recebimento e descarga de fertilizantes em um único navio, com 72,6 mil toneladas.