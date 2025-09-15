Búfalos são vistos tomando banho no Rio Pinheiros, em São Paulo

Uma cena inusitada de um grupo de búfalos tomando banho do Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo, chamou a atenção da manhã desta segunda-feira, 15. Eles também foram vistos ao lado da ciclovia que passa pela região.

De acordo com a concessionária ViaMobilidade, a presença dos animais não impacta na operação da Linha 9-Esmeralda de trens.

"Os animais estão numa área ao lado da ciclovia perto da Estação Santo Amaro", disse a concessionária.