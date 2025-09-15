'Careca do INSS' diz que não vai comparecer à CPMI, e sessão é cancelada

Em um primeiro momento, os advogados de Antônio Camilo haviam dito à CPMI que ele compareceria e responderia aos questionamentos. Mas, nesta segunda-feira, a equipe de defesa fez uma nova análise da situação.

Nos bastidores, a defesa diz que Antônio Camilo quer apresentar documentos e se explicar sobre os fatos, mas havia um receio de que os parlamentares não o deixassem falar e aproveitassem a CPMI para fazer ataques a ele. Por isso, a decisão foi não comparecer à comissão e apresentar essas explicações para o Judiciário.

Neste domingo, 14, Viana havia divulgado um vídeo confirmando a ida do "Careca do INSS" à CPMI. "Apesar da decisão do ministro do STF André Mendonça de tornar facultativa, ou seja, voluntária, a ida dos dois principais envolvidos no escândalo do INSS à CPMI nesta segunda-feira, dia 15, está mantida a oitiva do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca'", afirmou Viana, no vídeo, em referência também ao empresário Maurício Camisotti.

A investigação da Polícia Federal aponta o "Careca do INSS" como um dos principais operadores do esquema fraudulento de descontos associativos em aposentadorias.

Camisotti, por sua vez, é suspeito de ser sócio oculto de uma das associações envolvidas no esquema. Os dois foram presos na sexta-feira, 12, em uma nova fase da Operação Sem Desconto.