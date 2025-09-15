CFTC/CBOT: fundos passam a apostar na queda da soja na semana até 9 de setembro

São Paulo, 15 - Fundos de investimento passaram a apostar na queda da soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 9 de setembro. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a posição líquida desses participantes passou de comprada em 11.416 lotes para vendida em 13.382 lotes. No período, os fundos aumentaram suas apostas na queda dos preços do milho. A posição líquida vendida subiu 4,62%, passando de 95.197 para 99.593 lotes. Já no trigo, o saldo vendido aumentou 12%, de 83.276 para 93.287 lotes.