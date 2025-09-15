Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade do PR

"Esta violência é fruto da irresponsabilidade e da vilania de todos aqueles que se alinharam com o discurso de ódio propalado desde o esgoto do radicalismo de extrema direita, que pretende eliminar tudo que lhe é distinto", afirmou Marcos Gonçalves na publicação.

Ele relaciona o episódio a um embate ocorrido no dia 9, mesma data em que o STF iniciou o julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Um evento intitulado "Como o STF tem alterado a interpretação constitucional?" foi organizado por apoiadores de Bolsonaro, mas cancelado pela universidade.

Estudantes tentaram impedir a entrada dos palestrantes, entre eles o vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo) e o advogado Jeffrey Chiquini, e houve provocações e ataques verbais entre as partes. De acordo com a UFPR, a Polícia Militar entrou no câmpus "sem ter sido acionada institucionalmente" e "atuou de forma desproporcional".

Segundo Gonçalves, o ataque a Melina Fachin "carrega as assinaturas de todos aqueles que protagonizaram mais um episódio de provocação, tumulto e desrespeito às instituições".

Solidariedade

A professora recebeu manifestações de solidariedade da comunidade acadêmica. O Centro de Estudos da Constituição da UFPR repudiou o ataque em nota pública, afirmando que Melina foi vítima de "violência física e verbal em uma clara tentativa de intimidação, por ato covarde que atinge os valores de liberdade e democracia que sustentam a universidade pública e o espaço coletivo".