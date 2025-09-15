Gilmar Mendes chama de 'incoerência' voto de Fux que absolveu Bolsonaro em julgamento do golpe

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) classificou como uma "incoerência" o voto divergente de Luiz Fux que absolveu Jair Bolsonaro dos crimes da trama golpista. As declarações foram feitas nesta segunda-feira, 15, em São Paulo, durante a inauguração do instituto de ensino do qual Gilmar é sócio.

"Eu não o vejo assim (que o projeto de Fux fortalece a anistia). Acho até, com todas as vênias, como vocês costumam dizer, que o voto do ministro Fux está prenhe de incoerências porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Netto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos", disse.

O ministro acrescentou que, se integrasse a Primeira Turma, teria acompanhado o voto do ministro Alexandre de Moraes de "maneira inequívoca" e afirmou que uma eventual aprovação do projeto de anistia é "ilegítima e inconstitucional". Mendes também comentou as falas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante o último ato de 7 de Setembro na Avenida Paulista, e disse que "todos sabem que não há tiranias nem ditadura no Brasil". Em tom irônico, questionou: "Quem assume uma posição tirânica no STF?".