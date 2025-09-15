OAB repudia agressão à filha de Edson Fachin: 'Tentativas de silenciamento'

A entidade também reiterou seu compromisso com a defesa dos direitos fundamentais e da dignidade humana."Reforçamos nosso empenho na construção de uma sociedade livre de intolerância e violência", afirma.

O Centro de Estudos da Constituição (CCONS), ligado à UFPR, também se manifestou sobre o caso e classificou o ataque como parte de um cenário mais amplo de hostilidade crescente.

"Este episódio não é um caso isolado. É um sintoma grave da intolerância e do autoritarismo que ameaçam transformar o espaço universitário e democrático em palco de violência e silenciamento", destaca a instituição.

Até o momento, Melina não se manifestou sobre o caso. Nas redes sociais, o marido dela, o advogado Marcos Gonçalves, classificou a situação como uma "agressão covarde". Segundo ele, o agressor era um homem branco, mas não deu outros detalhes.

A UFPR informou que "analisa a situação ocorrida com a professora Melina Fachin". "Ela será debatida em reunião do Conselho de Planejamento e Administração (Coplad) da universidade na próxima terça-feira, 16", disse, por nota, a instituição de ensino.

O ministro Edson Fachin, que assumirá a presidência do STF no fim deste mês. Anteriormente, ele era membro da Segunda Turma. Na última semana, o colegiado condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.