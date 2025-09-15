Polarização entre bolsonaristas e lulistas se reflete em avaliação sobre China e EUA, diz Nexus

Entre as convergências está o pensamento de que a China é mais avançada em temas como inteligência artificial (IA) e inovação em tecnologia. No primeiro, 63% dos lulistas concordam com a tese, enquanto 24% enxergam os norte-americanos com essa vantagem. No universo bolsonarista, 54% veem os chineses na frente e 41% avaliam que são os Estados Unidos. Quanto à tecnologia, 69% dos lulistas também veem a China à frente, com 20% avaliando que são os EUA. A opinião do campo bolsonarista também é majoritária: 61% a 35% a favor dos asiáticos.

Produtos chineses como celulares e computadores também ganham simpatia dos dois grupos. A preferência entre os lulistas é de 66%, enquanto 23% preferem aqueles fabricados nos Estados Unidos. Entre bolsonaristas, 53% optam pelos itens chineses e 42% pelos norte-americanos.

Os dois polos políticos também se uniram em alguns pontos que favorecem os americanos. Ambos avaliam os EUA como mais avançados na corrida espacial, embora os bolsonaristas tenham maior folga (EUA - 69% a China - 20%) do que no lado petista (53% a 20%). É em solo americano que os lados acreditam ser o melhor país para morar. A preferência dos bolsonaristas é de 81% a 11%, enquanto do lado lulista essa preferência é mais moderada (47% a 34%).

Os lados também concordam que os EUA promovem mais guerras do que a China. Por fim, lulistas e bolsonaristas concordam que o regime político dos EUA é mais democrático em relação ao da China. Nesta tese, os bolsonaristas apresentaram 69% a favor dos americanos e 19% dos chineses. Embora mais dividida, a tese também prevaleceu no universo lulista, com 53% a 30%.

E a pergunta com mais aproximação entre os dois espectros foi sobre o país com a maior influência política internacional. Os EUA venceram por 80% a 12% no âmbito dos eleitores de Bolsonaro e 66% a 23% entre aqueles que optaram por Lula.