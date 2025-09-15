Tarcísio pede autorização a Moraes para visitar Bolsonaro em Brasília

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), pediu autorização ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília na terça-feira, 16. Condenado a 27 anos de prisão, Bolsonaro está em prisão domiciliar por ter descumprido medidas cautelares.

A previsão era que Tarcísio viajasse a capital federal nesta segunda-feira, 15, para continuar as articulações pela aprovação da anistia a Bolsonaro pelo Congresso Nacional, mas ele adiou a viagem.

É a primeira vez que o governador paulista se encontra com o padrinho político desde que Bolsonaro foi condenado pelo STF na quinta-feira, 11. A última reunião entre os dois foi no início de agosto, dias após o ex-presidente começar a cumprir a prisão domiciliar.