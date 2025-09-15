USDA eleva estimativas de produção para soja e milho nos EUA

São Paulo, 15 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) elevou suas estimativas para a produção de soja e milho no país em 2025/26. Em seu relatório mensal de oferta e demanda, publicado na sexta-feira, 12, a agência estimou a safra de soja em 4,301 bilhões de bushels (117,07 milhões de toneladas), ante 4,292 bilhões de bushels (116,82 milhões de toneladas) projetados no mês anterior. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam um número menor, de 4,273 bilhões de bushels (116,30 milhões de toneladas).O rendimento passou de 53,6 para 53,5 bushels por acre (3,61 para 3,60 toneladas por hectare), enquanto o mercado esperava 53,3 bushels por acre (3,58 toneladas por hectare).Para o milho, o USDA aumentou sua projeção de colheita de 16,742 bilhões para 16,814 bilhões de bushels (425,25 milhões para 427,08 milhões de toneladas). Os analistas esperavam uma redução para 16,511 bilhões de bushels (419,38 milhões de toneladas). A estimativa de produtividade passou de 188,8 para 186,7 bushels por acre (11,85 para 11,72 toneladas por hectare), enquanto os analistas esperavam 186,1 bushels por acre (11,68 toneladas por hectare).EstoquesQuanto aos estoques nos EUA, o USDA elevou sua projeção de reservas de soja ao fim da temporada 2025/26, de 290 milhões para 300 milhões de bushels (7,89 milhões para 8,17 milhões de toneladas). O mercado esperava um aumento menor, para 293 milhões de bushels (7,97 milhões de toneladas).Para o milho, a projeção de estoques finais no país passou de 2,117 bilhões para 2,110 bilhões de bushels (53,77 milhões para 53,59 milhões de toneladas). A expectativa do mercado era de um volume menor, de 2,022 bilhões de bushels (51,36 milhões de toneladas).Em relação ao trigo, o USDA cortou a projeção de reservas de 869 milhões para 844 milhões de bushels (23,65 milhões para 22,97 milhões de toneladas) em 2025/26. Os analistas esperavam 862 milhões de bushels (23,46 milhões de toneladas).Estoques mundiaisO USDA reduziu sua projeção para estoques globais de soja ao fim de 2025/26, de 124,9 milhões para 124 milhões de toneladas, enquanto os analistas esperavam um aumento para 125,4 milhões de toneladas.Para o milho, o USDA reduziu a estimativa de 282,5 milhões para 281,4 milhões de toneladas. Os analistas esperavam um volume maior, de 282,8 milhões de toneladas.Em relação ao trigo, o USDA aumentou as reservas globais de 260,1 milhões de toneladas ao fim de 2025/26 para 264,1 milhões de toneladas, acima da estimativa dos analistas, de 260,8 milhões de toneladas.BrasilO USDA manteve sua estimativa para a produção de milho no Brasil em 2025/26, em 131 milhões de toneladas. A estimativa de embarques também foi mantida em 43 milhões de toneladas. Para a safra 2024/25, o USDA aumentou a previsão de produção brasileira do cereal de 132 milhões para 135 milhões de toneladas, com embarques estáveis em 43 milhões de toneladas.Para a Argentina, a produção de milho em 2025/26 foi mantida em 53 milhões de toneladas, enquanto a estimativa de exportações permaneceu em 37 milhões de toneladas. Para 2024/25, a estimativa de produção foi mantida em 50 milhões de toneladas, com embarques de 34,5 milhões de toneladas.A previsão para a safra brasileira de soja em 2025/26 foi mantida em 175 milhões de toneladas. A previsão de exportações ficou inalterada em 112 milhões de toneladas. Para a temporada 2024/25, a projeção de safra foi mantida em 169 milhões de toneladas, com embarques de 102,10 milhões de toneladas.Para a Argentina, o USDA manteve a produção de soja em 48,50 milhões de toneladas no ciclo 2025/26. Para 2024/25, a previsão foi mantida em 50,90 milhões de toneladas. *Com informações da Dow Jones Newswires