'Valorizar a vida é diário, de graça e imperdível, postou empresário dias antes de acidente

O empresário Gabriel Farrel, morto após um acidente com paraquedas no domingo, 14, costumava postar em suas redes sociais vídeos e mensagens sobre a importância de valorizar a vida e a natureza. Dois dias antes do acidente fatal - e em uma das últimas publicações, ele compartilhou um vídeo correndo na praia ao lado de seu cachorro, chamado Caramelo.

As imagens eram acompanhadas da música "Everybody Loves The Sunshine", de Seu Jorge e Almaz, e da seguinte legenda: "Valorizar a vida é diário, de graça e imperdível".

A publicação tinha, até por volta das 9h50 desta segunda-feira, 15, mais de 9 mil curtidas e centenas de comentários de amigos lamentando a tragédia.