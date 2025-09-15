Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 33,5%, afirma Sabesp

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 14 e 15 de setembro. O volume total caiu de 33,8% (657,46 hectômetros cúbicos) para 33,5% (651,95 hm3), refletindo uma redução de 0,3 ponto porcentual. Na comparação semanal, a variação ficou negativa em 1,8 ponto porcentual.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em 15 de setembro daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 11,7% do volume total.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume. O Sistema Cantareira passou de 31,3% para 31%, com uma diminuição em hm2 de 307,29 para 304,61. O Alto Tietê reduziu de 26,8% para 26,6%, com a capacidade passando de 150,38 hm3 para 149,24 hm3.