2º suspeito de envolvimento no assassinato de ex-delegado-geral é identificado pela polícia

O segundo suspeito de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral do Estado Ruy Ferraz Fontes foi identificado pela polícia na tarde desta terça, 16. A informação foi divulgada pelo secretário da Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite, nas redes sociais. Fontes morreu em uma emboscada na Praia Grande, no litoral paulista. Além dele, a polícia trabalha com a suspeita de participação de outros quatro indivíduos no crime.

Mais cedo, durante o velório do ex-delegado-geral, Derrite afirmou que a força-tarefa já tinha identificado um dos suspeitos e que ele tinha antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. Horas depois, pelas redes sociais, ele divulgou que mais a informação do segundo suspeito. A prisão preventiva dos dois foi pedida à Justiça.

Ainda de acordo com o secretário, a identificação foi possível graças a reconhecimento de material genético encontrado no segundo carro envolvido no crime e perícia no local. "Temos várias hipóteses. Não podemos descartar o envolvimento do crime organizado. Ele (Ruy) era conhecido por sua carreira. Não podemos descartar a atuação dele como secretário de Praia Grande", afirmou Derrite. "Todos que participaram deste atentado terrorista, foi isso que aconteceu, serão punidos", acrescentou.