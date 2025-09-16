Carros usados no assassinato de Ruy Ferraz Fontes eram roubados

O endereço fica a menos de 1,5 km da Avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, local onde Fontes foi morto.

Posteriormente, também veio a informação que outro carro, um Jeep Renegade, da cor cinza, sendo a placa de São Paulo, com ano de fabricação de 2021, foi abandonado por suspeitos na Rua Gilberto Lopes, 2, no Jardim Quietude, também nas proximidades.

De acordo com o mesmo boletim de ocorrência, o carro foi abandonado com o contato ligado e os indivíduos teriam deixado o local a pé, segundo relatos de testemunhas.

"Próximo do veículo foi encontrado um carregador de fuzil, cápsula deflagrada e carregador de pistola", conforme consta no BO. O local também foi preservado. No entanto, não há detalhes sobre como teria sido a participação deste carro no crime.

Equipes da Guarda Civil Metropolitana também encontraram vestígios de disparo de arma de fogo próximo da Secretária de Educação (Seduc) e na rua paralela, "a demonstrar que a perseguição já vinha pelas vias internas até culminar com a execução na Avenida Roberto de Almeida Vinhas", cita o boletim de ocorrência.

Os dois veículos Jeep Renegade e Toyota Hilux foram identificados por meio dos sinais identificadores. Ambos foram roubados na capital do Estado paulista.