Colheita do milho de inverno atinge 99,1% da área no País, revela Conab

São Paulo, 16 - A colheita de milho de inverno 2024/25 no País está praticamente concluída, com 99,1% da área já trabalhada até domingo (14), avanço de 0,8 ponto porcentual em comparação com a semana anterior. Em relação a igual momento da safra passada, porém, quando a colheita já havia sido concluída, há atraso de 0,9 ponto porcentual. Na comparação com a média dos últimos cinco anos, de 97,6%, os trabalhos estão 1,5 ponto porcentual adiantados. As informações foram divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu boletim semanal de progresso de safra.A colheita do milho de inverno ainda precisa ser concluída em Minas Gerais, que conta com 99,6% da área trabalhada; Mato Grosso do Sul (99%) e Paraná (96%).A colheita de algodão 2024/25 alcançava, até domingo, 96,6% da área plantada, avanço de 9,7 pontos porcentuais ante a semana passada. Em comparação com igual período da safra 2023/24, quando 98,5% dos trabalhos haviam sido terminados, há atraso de 1,9 ponto porcentual. Na comparação com a média dos últimos cinco anos, de 98,1%, há atraso de 1,5 ponto porcentual.Mato Grosso, o principal produtor da fibra, já colheu 98,3%. Goiás, 97% e Mato Grosso do Sul já concluiu a safra.A colheita do trigo 2024/25 alcançava, até domingo, 13,8% da área semeada, avanço de 2,7 pontos porcentuais ante a semana passada. Em comparação com igual período da safra passada, quando 17,8% da colheita estava concluída, há atraso de 4 pontos porcentuais. Ante a média dos últimos cinco anos, de 15,8%, também há atraso, de 2 pontos porcentuais. O Paraná conta com 12% da área ceifada e o Rio Grande do Sul ainda não iniciou os trabalhos.Quanto à semeadura da safra nova, do ciclo 2025/26, o milho de verão já cobre 14,7% da área prevista, avanço de 5,1 pontos porcentuais em comparação com a semana passada. Em relação a igual momento de 2024/25, quando 12% haviam sido semeados, há adianto de 2,7 pontos porcentuais. Na comparação com os últimos cinco anos, com média de 12,9%, há adianto de 1,8 ponto porcentual.Os Estados que já iniciaram o plantio são Rio Grande do Sul, com 53% da área trabalhada; Paraná, com 24%, e Santa Catarina, com 15%.O plantio de arroz 2025/26 também já começou e atingia, até domingo, 2,8% da área prevista, avanço de 1,6 ponto porcentual em relação à semana passada. Em comparação com igual momento da safra 2024/25, há avanço de 0,2 ponto porcentual e, na média dos últimos cinco anos, de 3,8%, há atraso de 1 ponto porcentual. Entre os Estados do Sul, apenas Santa Catarina iniciou a semeadura, com 25% da área já plantada.