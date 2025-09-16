Flavio Bolsonaro afirma que ex-presidente teve falta de ar e pede trégua a Moraes

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a ter falta de ar e "vômito à jato" antes de dar entrada no hospital DF Star, onde deve permanecer durante à noite sob observação.

Uma crise de soluços acomete o ex-presidente desde a última cirurgia pela qual passou em decorrência da facada de que foi vítima em 2018, durante campanha eleitoral. De acordo com o parlamentar, esse soluços aumentaram nos últimos dias e, na manhã desta terça-feira, 16, provocaram o travamento do diafragma e falta de ar.

"Ele estava com soluços que iam ficando mais fortes progressivamente. Quando acontece isso, parece que trava o diafragma dele, ele fica com falta de ar. E hoje foi isso que aconteceu, ele ficou com falta de ar por quase 10 segundos", disse o senador. Na saída do local, após visita ao pai, o parlamentar atribuiu o mal-estar a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente a 27 anos de prisão por planejar um golpe de Estado.