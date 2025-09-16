Futura/Apex Partners: Avaliação negativa do governo Lula cresce e chega a 47,9% em setembro

Levantamento da Futura Inteligência, empresa de pesquisa da Apex Partners, divulgada nesta terça-feira, 16, mostra que a avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu em setembro. O porcentual dos que consideram a gestão "ruim" ou "péssima" passou de 45,9% em agosto para 47,9% agora, avanço fora da margem de erro da pesquisa.

De acordo com o levantamento, 31,9% avaliam o governo como "bom" ou "ótimo" e 18,4% como "regular". Outros 1,9% não souberam ou preferiram não responder. A avaliação positiva possui tendência de alta desde junho, quando estava em 20,4%. O resultado da pesquisa contrasta com outros institutos, como Quaest, Datafolha, MDA e Atlas. Em geral, os levantamentos demonstram o "fechamento da boca do jacaré", com redução da avaliação negativa sobre o governo federal. No entanto, essa tendência não é captada pela Futura.

A pesquisa também questionou a percepção pessoal sobre o presidente Lula. Nesse recorte, 48,5% dos entrevistados têm avaliação negativa, enquanto 33,2% dizem ter visão positiva. Já 16,9% o consideram regular, e 1,4% não souberam ou não quiseram responder. No quesito aprovação da forma de governar, 52,8% desaprovam a atuação de Lula, contra 42,4% que aprovam. Os que não souberam ou não opinaram somam 4,8%.