Futura/Apex Partners: Lula lidera cenários de 1º turno em 2026, mas aparece atrás no 2º turno

Levantamento da Futura Inteligência, empresa de pesquisa da Apex Partners, divulgado nesta terça-feira, 16, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na dianteira da corrida presidencial de 2026 nas simulações de primeiro turno. Nos cenários de segundo turno, porém, o petista aparece em desvantagem diante de adversários da direita.

No primeiro cenário testado, com oito nomes, Lula soma 36,1% das intenções de voto. Na sequência estão o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com 18,1%, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 17,4%. Brancos, nulos ou nenhum candidato chegam a 9,9%, seguidos por Ratinho Júnior (PSD), com 6,3%, os indecisos (4,8%), Ronaldo Caiado (União Brasil), com 4,4%, e Romeu Zema (Novo), com 2,9%.

No segundo cenário, Lula aparece com 34,9%, enquanto Tarcísio lidera entre os adversários, com 22,7%, seguido por Eduardo Bolsonaro (20,9%). Depois vêm os votos em branco/nulo (10,6%), Ronaldo Caiado (6,7%) e os indecisos (4,1%).