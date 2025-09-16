Futura/Apex Partners: metade avalia economia como ruim, mas sobe percepção positiva

Pesquisa da Futura Inteligência, empresa de pesquisa da Apex Partners, divulgada nesta terça-feira, 16, mostra que a percepção sobre a economia brasileira segue predominantemente negativa, mas com sinais de melhora nos últimos meses.

Segundo o levantamento, 50,9% dos entrevistados avaliam a situação econômica do País como "ruim" ou "péssima" - ainda maioria, mas em trajetória de queda desde junho, quando o índice era de 60,3%. Outros 29,2% classificam como "regular", enquanto 18% dizem ser "ótima" ou "boa". Essa última fatia apresenta tendência de alta, após registrar apenas 11,7% no meio do ano.

Na avaliação da política de geração de empregos, 40,9% consideram a atuação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "ruim" ou "péssima", contra 34% que classificam como "boa" ou "ótima" - avanço expressivo frente aos 26% de junho. Outros 21,2% dizem que é "regular".