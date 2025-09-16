Gleisi diz que novas ameaças do governo Trump confirmam 'traição' de Bolsonaro

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse nesta terça-feira, 16, que as novas ameaças do governo de Donald Trump contra o Brasil "apenas confirmam a traição de Jair Bolsonaro". Em publicação no X (antigo Twitter), Gleisi disse que o ex-presidente "incita uma potência estrangeira a atacar e punir os responsáveis pela Justiça em nosso País".

A ministra citou nominalmente o secretário de Estado, Marco Rubio, e a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, dizendo que eles mentem sobre o julgamento do ex-presidente na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

"O secretário de estado Marco Rubio e a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, sabem muito bem que estão mentindo sobre o julgamento de Bolsonaro e seus cúmplices pelo STF. Eles foram condenados no devido processo legal por tentativa de golpe. Ao contrário do que difundem, o processo preservou o Estado de Direito democrático no Brasil", afirmou a ministra.