Justiça Eleitoral do Ceará rejeita prisão de Ciro Gomes por ofensas a prefeita

A Justiça Eleitoral do Ceará negou um pedido de prisão preventiva do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) apresentado pela Advocacia do Senado. Ciro é acusado de violência política de gênero contra a ex-senadora e atual prefeita de Crateús (CE), Janaína Farias (PT).

No domingo, 14, o juiz Victor Nunes Barroso, da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza, decidiu que o ex-governador do Ceará deve ser submetido a uma medida cautelar diversa da prisão. Ciro fica proibido de mencionar Janaína de forma direta ou indireta, em pronunciamentos ou postagens em redes sociais.

"Considero necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, que se mostra suficiente e adequada, qual seja: proibição de menção ao nome da ofendida Janaína Carla Farias, ainda que de forma indireta, em pronunciamentos públicos ou privados com caráter público (reuniões, entrevistas, eventos, etc.) ou em postagens nas redes sociais", escreveu o juiz. O descumprimento da ordem implicará multa de R$ 10 mil por cada manifestação.