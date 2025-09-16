Litoral de SP vive escalada de violência desde morte de soldado da Rota e operações da PM

O assassinato de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de São Paulo, na Praia Grande, nesta segunda-feira, 15, é mais um capítulo de uma série de episódios de violência entre as forças de segurança e o crime organizado no litoral de São Paulo. Fontes era conhecido pela atuação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC). Os conflitos na região escalaram desde meados de 2023.

Em dezembro daquele ano, o próprio Fontes foi vítima de um assalto na Praia Grande. Ao Estadão, o ex-delegado-geral havia relatado preocupação: "Eu combati esses caras durante tantos anos e agora os bandidos sabem onde moro. Minha família, agora, quer que eu deixe o emprego em Praia Grande e saia de São Paulo".

Mais cedo, em 27 de julho, dois policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), tropa de elite da Polícia Militar, foram baleados, na Vila Zilda, no Guarujá. Um deles, o soldado Patrick Bastos Reis, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu quando recebia atendimento. Um dos suspeitos também foi morto.