Nova cúpula do PT desengaveta ideia e vai dar treinamento com big techs visando eleições/2026

Os parlamentares compartilharam ensinamentos variados para alcançar alto engajamento nas redes sociais, como, por exemplo, "usar as trends genéricas para introduzir um assunto mais político" e "passar mensagens simples e diretas por trás dos cortes de vídeos".

Sucesso de público, o seminário de Brasília voltou a ser feito em Fortaleza em 30 de maio - e também chamou a atenção pela presença das plataformas. Nas redes sociais, usuários de esquerda criticaram o que viram como uma "aliança entre as big techs e a extrema direita". As empresas, no entanto, dizem se tratar de treinamentos oferecidos para outros partidos, autoridades e empresas.

Em junho, a deputada Luizianne Lins (PT-CE) chegou a acionar a Procuradoria-Geral Eleitoral e a Polícia Federal acusando o PL de usar empresas como a Meta, o Google e a CapCut para treinar seus militantes políticos. Luizianne alegou que o PL chamou as bigh techs para ensinar à sua tropa as mais avançadas técnicas digitais, com o objetivo de impulsionar mensagens e desconstruir adversários na disputa eleitoral de 2026 - o que, de certa forma, o PT agora pretende fazer.

A retomada do plano de treinar as lideranças para defender melhor suas ideias nas redes sociais vai ao encontro do desejo do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em um evento em junho, ele defendeu que a militância de esquerda se dedicasse mais à batalha no meio digital, ambiente em que lideranças da direita têm levado larga vantagem em termos de engajamento e audiência.

"Muitas vezes a extrema direita faz a gente recuar. Vamos fazer uma revolução na rede digital. Cada um de vocês tem que virar um influencer na internet", cobrou Lula na ocasião.

A pouco mais de um ano das eleições de 2026, a visão hoje no PT é que o governo Lula, enfim, encontrou um discurso com aderência junto ao eleitorado - e precisa usá-lo na próxima campanha. Até junho, os petistas viviam às turras com a comunicação - no começo do ano, o presidente trocou o deputado federal Paulo Pimenta pelo marqueteiro Sidônio Palmeira na Secretaria de Comunicação Social após queixas generalizadas com o setor.