O que se sabe sobre o assassinato de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de SP

A Polícia Civil de São Paulo segue investigando o assassinato do ex-delegado-geral do Estado Ruy Ferraz Fontes, 64, morto nessa segunda-feira, 15, em uma emboscada na Praia Grande, litoral paulista. O objetivo é esclarecer as motivações do crime e prender os criminosos. Atualmente, ele era secretário de Administração Pública de Praia Grande e despachou na prefeitura normalmente na segunda-feira.
O que se sabe
A perseguição durou alguns quilômetros antes do assassinato. Fontes saiu da prefeitura e foi seguido por bandidos. Imagens de câmeras de segurança mostram que o ex-delegado estava em alta velocidade, provavelmente fugindo dos bandidos, quando entrou em um cruzamento e foi atingido por um ônibus. Seu carro capotou e ficou imprensado. Três bandidos descem então da picape com fuzis e atiram no delegado, que reagiu.
Pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas por disparos. Os disparos no atentado que mataram Fontes também atingiram a família de Fátima, moradora da cidade e testemunha do crime no bairro Vila Mirim. Ao Estadão, ela (que teve o nome alterado por motivos de segurança) contou que não apenas presenciou a cena, como também teve a filha e o neto baleados durante o tiroteio. A filha já recebeu alta, mas o neto de Fátima passará por cirurgia. "Foi um tiro de fuzil que quebrou o osso da perna", contou.
O Estado de São Paulo enviará equipes a baixada para ajudar nas investigações. Uma força-tarefa da tropa de elite da Polícia Militar, a Rota, e o Batalhão de Choque, está em andamento para localizar e prender os criminosos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que irá dedicar "toda energia" à investigação do crime. "Com pesar, lamentamos profundamente o assassinato de um policial com muitos anos de trabalho dedicados à corporação, que ocupou inclusive seu posto mais elevado. Iremos dedicar toda energia à investigação do crime", disse em nota.
Ex-delegado-geral era conhecido por atuação contra o PCC. Ele cefiou a Polícia Civil paulista entre 2019 e 2022, após ser nomeado para o cargo1 de delegado-geral no então governo João Doria (na época no PSDB). Em 2006, ele foi o responsável por indiciar toda a cúpula do PCC, inclusive Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, antes de os bandidos serem isolados na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Quatro anos depois, a Inteligência Policial conseguiu interceptar um plano do PCC para matar Fontes. Dois homens foram presos em frente ao 69.º DP, na zona leste de São Paulo, com um fuzil. Eles estariam de tocaia para matar o delegado.
Ex-delegado estava preocupado com sua segurança antes de ser assassinado. Em dezembro de 2023, Fontes sofreu um assalto, em Praia Grande. Na época, ele já demonstrava preocupação com sua segurança e de familiares, após anos de atuação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC). "Combati esses caras durante tantos anos e agora os bandidos sabem onde moro. Minha família, agora, quer que eu deixe o emprego em Praia Grande e saia de São Paulo", disse ao Estadão após o episódio. Ele ainda apontava estar preocupado com a exposição do assalto na mídia e que sua família se sentia ameaçada.
O que ainda precisa ser esclarecido
Identificação dos atiradores. Os homens que aparecem no vídeo executando o delegado abandonaram o veículo a alguns quilômetros do local do crime e fugiram a pé, por uma passarela. Até agora, eles não foram identificados ou presos pelas autoridades.
Possível participação de agentes de segurança. Há suspeitas de envolvimento de integrantes da força de segurança do estado. Fontes ouvidas pelo UOL afirmam que a postura dos criminosos sugere algum nível de treinamento profissional. A forma como receberam "proteção", a conduta do motorista e a maneira como deixaram a cena do crime reforçam essa hipótese.
Se crime teve relação com a máfia ou licitações. Outra linha de investigação aponta para possível ligação com a máfia. Ferraz era conhecido por sua atuação contra o PCC, embora estivesse afastado da área de segurança. Há também a suspeita de que o crime tenha sido motivado por uma licitação na Prefeitura de Praia Grande que teria prejudicado interesses de uma entidade associada aos criminosos.
Monitoramento da rotina da vítima. Há indícios de que os criminosos acompanhavam a rotina do delegado há bastante tempo. Ferraz costumava usar um carro blindado, mas no dia do crime saiu para trabalhar em um veículo sem proteção balística. Isso sugere que os bandidos conheciam seus hábitos e sabiam detalhes sobre a segurança de seus automóveis.
