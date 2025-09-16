O que se sabe sobre o assassinato de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de SP

O Estado de São Paulo enviará equipes a baixada para ajudar nas investigações. Uma força-tarefa da tropa de elite da Polícia Militar, a Rota, e o Batalhão de Choque, está em andamento para localizar e prender os criminosos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que irá dedicar "toda energia" à investigação do crime. "Com pesar, lamentamos profundamente o assassinato de um policial com muitos anos de trabalho dedicados à corporação, que ocupou inclusive seu posto mais elevado. Iremos dedicar toda energia à investigação do crime", disse em nota.

Ex-delegado-geral era conhecido por atuação contra o PCC. Ele cefiou a Polícia Civil paulista entre 2019 e 2022, após ser nomeado para o cargo1 de delegado-geral no então governo João Doria (na época no PSDB). Em 2006, ele foi o responsável por indiciar toda a cúpula do PCC, inclusive Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, antes de os bandidos serem isolados na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Quatro anos depois, a Inteligência Policial conseguiu interceptar um plano do PCC para matar Fontes. Dois homens foram presos em frente ao 69.º DP, na zona leste de São Paulo, com um fuzil. Eles estariam de tocaia para matar o delegado.

Ex-delegado estava preocupado com sua segurança antes de ser assassinado. Em dezembro de 2023, Fontes sofreu um assalto, em Praia Grande. Na época, ele já demonstrava preocupação com sua segurança e de familiares, após anos de atuação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC). "Combati esses caras durante tantos anos e agora os bandidos sabem onde moro. Minha família, agora, quer que eu deixe o emprego em Praia Grande e saia de São Paulo", disse ao Estadão após o episódio. Ele ainda apontava estar preocupado com a exposição do assalto na mídia e que sua família se sentia ameaçada.

O que ainda precisa ser esclarecido

Identificação dos atiradores. Os homens que aparecem no vídeo executando o delegado abandonaram o veículo a alguns quilômetros do local do crime e fugiram a pé, por uma passarela. Até agora, eles não foram identificados ou presos pelas autoridades.

Possível participação de agentes de segurança. Há suspeitas de envolvimento de integrantes da força de segurança do estado. Fontes ouvidas pelo UOL afirmam que a postura dos criminosos sugere algum nível de treinamento profissional. A forma como receberam "proteção", a conduta do motorista e a maneira como deixaram a cena do crime reforçam essa hipótese.