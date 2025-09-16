'PAC é forma mais republicana de fazer administração pública no País', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 16, que o Programa de Aceleração de Investimentos (PAC) é "a forma mais republicana de fazer a administração pública do País". Ele afirmou que a distribuição de recursos pelo PAC não segue critérios de proximidade política e que o dinheiro não é dividido entre os "amigos do presidente".

"Aqui tem vários deputados de vários partidos unidos, aqui tem secretários teus e tem vários ministros, porque nós encontramos um jeito republicano de governar esse País. O PAC, que você está tendo acesso a ele agora, é a forma mais republicana de fazer administração pública nesse País", disse o presidente em cerimônia com o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil). "E é muito interessante, porque acho que são raras as vezes em que esse País não foi governado pelos amigos do presidente; a gente aqui não faz distinção de que partido pertence o prefeito ou governador, isso é o que menos nos interessa", completou.

Lula voltou a falar que chamou os governadores no início do mandato para que eles indicassem obras prioritárias para serem incluídas no Novo PAC. Afirmou que, no caso de Estados e municípios "mais pobres", o governo busca incluir os recursos no Orçamento da União, que representam investimentos públicos, enquanto os "mais ricos" são mais incluídos em modalidades de financiamentos, que terão de ser pagos.